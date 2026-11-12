Boyabat Şıhlı yolunda direğe çarpan otomobilin tekeri koptu

Boyabat Şıhlı köyü yolunda kaza:

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Şıhlı köyü yolunda meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücünün yaralandığı bildirildi; olay yerinde sağlık ve kolluk güçleri müdahale etti.

Kaza anı ve araçta oluşan hasar:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 71 ADU 232 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir tekerleği yerinden koptu ve araçta belirgin hasar oluştu.

Müdahale ve inceleme:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedeni çalışmalar sonucu belirlenecek.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.