bursa su kolektifi: uludağ’daki 21 kaynağın ihaleye çıkarılmasına karşı çıkıldı

Bursa Su Kolektifi'nin itirazı:

Bursa Su Kolektifi, Uludağ’da bulunan doğal su kaynaklarının Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde ihaleye çıkarılacak olmasına tepki gösterdi. Kolektif üyeleri, YİKOB önünde yaptıkları açıklamada kentin su varlıklarının şirketlere devredilmesini kabul etmeyeceklerini ve ihalelerin derhal iptal edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, geçtiğimiz yıl kentte yaşanan benzeri görülmemiş susuzluk vakaları, su kesintileri ve tarımsal sulamaya getirilen kısıtlamalar hatırlatıldı. 2026 yılında Anadolu coğrafyasının normal ve nemli iklim koşullarına girmesinin büyük bir kuraklık felaketini şimdilik önlediği vurgulandı; buna rağmen Uludağ’ın temiz su varlıklarının hızla şirketlere teslim edilmek istendiği kaydedildi.

ÇED ve ihale sürecine ilişkin itirazlar:

Kolektif, Mart 2026’da yıllık 1,5 milyon metreküp suyu bir şirkete devreden ÇED dosyasına Bakanlık onayı verildiğini ve buna karşı dava açıldığını hatırlattı. Metne göre, ÇED Yönetmeliği sınırı nedeniyle yeni ihalelerde ÇED sürecinin işletilmeyeceği belirtildi; yönetmelikte yalnızca 300 bin metreküp/yıl ve üzeri projeler için ÇED öngörülüyor.

Kolektif ayrıca YİKOB’un 9 Kasım tarihinde Uludağ’ın toplam yaklaşık 1 milyon metreküp/yıl su varlığını ihaleye çıkardığını ve Kestel, İnegöl, Osmangazi ile Mustafakemalpaşa’daki toplam 21 kaynağın yıllık 300 bin metreküp altı gösterilerek ÇED’den muaf tutulduğunu vurguladı. Açıklamada, kaynak debilerinin yıl içindeki farklılıklardan dolayı (örneğin ağustos ayındaki düşük akış) gerçek potansiyelden çok daha düşük gösterilebileceği belirtildi.

Yetki tartışması ve maliyet hesapları:

Kolektif, kanun gereği su kaynaklarının yönetimi ve ihalelerinin büyükşehir belediyeleri tarafından yürütülmesi gerektiğini savundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin su şirketlerinin satış bildirimleri ile kullanım miktarları arasındaki farklar üzerine girişimde bulunmasının ardından denetim ve ihale yetkisinin YİKOB’a devredildiği ifade edildi.

Açıklamada, ihale dosyaları üzerinden yapılan maliyet hesaplarına yer verildi: yıllık 1 milyon metreküp/yıl kadarlık su ihalesi karşılığında talep edilen toplam tahmini bedelin 337 milyon 860 bin lira olduğu belirtildi. Kolektif, BUSKİ’nin en uygun 1. kademe tarifesinde halka metreküpü yaklaşık 42 liraya satarken, ihalede şirketlere metreküpünün 34 kuruş olarak hesaplandığını, ihale süreleri olan 5–7 yıl üzerinden bölündüğünde bunun metreküp başına 5–7 kuruşa düşebileceğinin öne sürüldüğünü aktardı.

Tarım, ekosistem ve sağlık kaygıları:

İhale dosyalarına göre yıllık bazda kaynak dağılımı şu şekilde verildi: İnegöl 350 bin, Kestel 315 bin, Osmangazi 220 bin ve Mustafakemalpaşa 94 bin metreküp. Kolektif, Uludağ’ın 1.300–2.100 metre yüksekliklerindeki bu kaynakların alt rakımlardaki dereleri ve yeraltı sularını beslediğini, kaynakların borularla alınmasının içme suyu barajlarını ve sulama göletlerini kurutarak tarımı kıtlığa sürükleyeceğini savundu.

Ayrıca açıklamada, ambalajlı suların depolama koşullarının taşıdığı sağlık riskleri ile Milli Park ormanlarında boru hattı döşemek için yapılacak ağaç kesimlerine dikkat çekildi. Kolektif, suyun kamuya ait bir kaynak olduğu; yönetiminin ve denetiminin kamusal mekanizmalarca sağlanması gerektiğini tekrar vurguladı ve ihalelerin iptali için yetkililere çağrıda bulundu.

BURSA SU KOLEKTİFİ, ULUDAĞ’DAKİ DOĞAL SU KAYNAKLARININ BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) TARAFINDAN İHALEYE ÇIKARILMASINA TEPKİ GÖSTEREREK, KENTİN SU VARLIKLARININ ŞİRKETLERE DEVREDİLMEMESİ VE 25-26 KASIM'DA PLANLANAN İHALELERİN DERHAL İPTAL EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.