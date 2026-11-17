World Press Photo'nun 'Down to Earth' sergisi COP31'de

World Press Photo Vakfı tarafından Hollanda Krallığı Hükümeti iş birliğiyle hazırlanan 'Down to Earth' sergisi, Rönesans Altyapı ev sahipliğinde COP31'e taşındı. 21 ödüllü fotoğraf projesini bir araya getiren sergi, 16-20 Kasım tarihleri arasında COP31 Yeşil Bölgesi'nde, Dirençli Şehirler alanındaki Rönesans Holding Standı'nda ziyaret edilebilecek. Açılışa Rönesans Altyapı CEO'su Atilla Kemal Sağlam ile Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Hanno Wurzner katıldı.

İnsan hikâyeleri ve altyapının görünürlüğü:

'Down to Earth', iklim krizinin farklı coğrafyalarda yarattığı dönüşümü insan merkezli bir bakışla belgeleyen fotoğraf hikâyelerini sunuyor. Sergide yer alan kareler, toprak, hava, ateş ve su ekseninde hareket ederek iklim değişikliğinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor; aynı zamanda insanların uyum sağlama ve mücadele çabalarını da ortaya koyuyor.

Açılış konuşmasında Atilla Kemal Sağlam, fotoğrafların insan hikâyelerini görünür kıldığını ve bu hikâyeler aracılığıyla altyapının öneminin anlaşılabileceğini vurguladı. Sağlam, altyapının sorunsuz çalıştığı dönemde nadiren gündeme geldiğini, ancak sel veya deprem gibi sınandığı anlarda öneminin ortaya çıktığını belirtti. 2023 depremlerinde Adana ve Elazığ'daki şehir hastanelerinin hizmetlerini sürdürmesi örneğini vererek, altyapıyı olağan günlerin yanı sıra olağanüstü koşullar için de tasarlamanın gerekliliğini kaydetti.

Sağlam ayrıca mevcut altyapının yenilenmesinin yeni yatırımlar kadar kritik olduğunu; doğru yenilemenin karbon salımını azaltma ve iklime uyum sağlama açısından etkili bir yol olduğunu söyledi. Hollanda'nın Arnhem kentinde Ballast Nedam ve ortaklarının Ren Nehri boyunca güçlendirdiği yaklaşık 1,2 kilometrelik taşkın koruma altyapısından örnek vererek, bu tür yatırımların önümüzdeki on yıllar boyunca dayanıklılık hedefiyle planlandığını aktardı.

Çözümler, yerel girişimler ve geleneksel bilgi:

Serginin ikinci bölümünde fotoğraf hikâyeleri, iklim krizine karşı geliştirilen çözümleri ve yerel düzeydeki çabaları öne çıkarıyor. Alternatif enerji uygulamaları, buzulların korunmasına yönelik küçük ölçekli mühendislik çalışmaları, açlıkla mücadelede kullanılan yenilikçi yöntemler ve nesli tehlike altındaki türlerin yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılması gibi konular bu bölümde yer alıyor.

Ayrıca sergide, yerli halkların geleneksel bilgi birikimlerinden yararlanarak topraklarını, doğal kaynaklarını ve yaşam alanlarını koruma çabaları da aktarılıyor. Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Hanno Wurzner, bilimsel verilerin ölçeği ortaya koyduğunu; ancak bu verilerin insan hikâyeleriyle somutlaşıp COP31 müzakerelerinin neden hayati olduğunu gösterdiğini belirtti. Wurzner, serginin iklimin ciddiyetini ve insanların çözüm üretme kapasitesini birlikte sunduğunu vurguladı.

Toprak, hava, ateş ve su: birbirine bağlı anlatı

Serginin kurgusu, yaşamın dört temel unsuru olan toprak, hava, ateş ve su etrafında şekilleniyor. Bu çerçeve, iklim değişikliğinin her bir unsur üzerindeki etkilerini ve aralarındaki bağlantıları görünür kılarak krizin sınırları aşan niteliğini hatırlatıyor. Fotoğraf hikâyeleri, küresel ısınmanın buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, orman yangınları, kuraklık ve aşırı hava olayları gibi somut sonuçlarını farklı coğrafyalardan aktarırken, aynı zamanda çözüm arayışlarını da dile getiriyor.

Sergide yer alan kareler, fosil yakıt çıkarımı, ormansızlaşma, endüstriyel tarım ve atık birikiminin çevre üzerindeki etkilerini belgeleyip küresel ısınmanın yerel yaşam alanlarına nasıl yansıdığını gösteriyor. Öte yandan küçük ölçekli mühendislik müdahaleleri, ekolojik restorasyon ve topluluk temelli girişimler gibi olumlu örnekler de dikkat çekiyor.

Ziyaret bilgileri:

'Down to Earth' sergisi 16-20 Kasım tarihleri arasında COP31 Yeşil Bölgesi'nde, Dirençli Şehirler alanındaki Rönesans Holding Standı'nda görülebilir. Sergi, COP31 katılımcılarının yanı sıra Yeşil Bölge için ziyaretçi kaydı yaptıran herkese açıktır ve fotoğraflar aracılığıyla iklimin etkilerini ve çözüm arayışlarını bir araya getiriyor.

RÖNESANS ALTYAPI CEO’SU ATİLLA KEMAL SAĞLAM