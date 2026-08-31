Fatih'te dronla denetim: kamusal alanda alkol tüketimine havadan müdahale

Fatih'te dronla denetim uygulaması

Fatih ilçesinde polis ekipleri, kamusal alanda alkol tüketimini denetlemek için dron kullandı. Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde alkol tükettiği belirlenen kişiler, dronun hoparlöründen yapılan sesli uyarıyla balkıtan uyarıldı ve kısa süre içinde bölgeden ayrıldı. Uygulama çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

uygulamanın ayrıntıları:

Dron, alkol tüketen kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirildi ve üzerinden yapılan anonsla kişiler uyarıldı. Polis tarafından dron üzerinden okunan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın". Anonsu duyanların kısa sürede alandan uzaklaşması, uygulamanın anında sonuç verdiğini gösterdi.

Denetim sırasında dronun hem tespit hem de sesli ikaz amacıyla kullanılması, ekiplerin müdahalesine gerek kalmadan kontrol sağlamaya yönelik bir yöntem olarak öne çıktı. Uygulama sırasında elde edilen görüntüler, kişilerin uyarıya reaksiyonunu belgeledi.

teknoloji ve müdahale:

Polis ekiplerinin dron teknolojisini denetimde kullanması, geniş alanların havadan takip edilmesi ve olay yerine intikal etmeden önce durum tespit edilmesi açısından etkili bulundu. Bu yöntem, ekiplerin riskli veya kalabalık bölgelerde doğrudan müdahale öncesi bilgi sahibi olmasını sağladı ve trafiği veya insan akışını hızla düzenlemeye yardımcı oldu.

Uygulama, kamusal alanlarda düzen sağlama amaçlı denetimlerde teknolojinin aktif kullanımına işaret ederken, aynı zamanda çevredeki vatandaşların da denetime ilişkin farkındalığını artırdı. Yetkililer, benzer uygulamaların saha çalışmalarını desteklediğini belirtti.

FATİH'TE POLİS EKİPLERİ, KAMUSAL ALANDA ALKOL TÜKETEN KİŞİLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE DRON KULLANDI. KOCAMUSTAFAPAŞA NARLIKAPI CADDESİ'NDE ALKOL TÜKETTİĞİ GÖRÜLEN KİŞİLER, POLİS DRONUNDAN YAPILAN SESLİ ANONSLA UYARILDI.