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Fatih'te mevlid kandili buluşması zafer haftası ruhuyla

Fatih Belediyesi Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen Mevlid Kandili programında Mehmet Kemiksiz ilahiler okudu; vatandaşlar ve Başkan Turan etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Fatih'te mevlid kandili buluşması zafer haftası ruhuyla

Etkinlikte neler oldu:

Fatih Belediyesi, "Bir Milletin Zafer Günleri" etkinlikleri kapsamında Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda düzenlenen Mevlid Kandili Özel programında yoğun bir katılım sağladı. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Kuran’ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı; devamında Mehmet Kemiksiz’in sahnelediği "Söz Nefes Muhabbet" programında ilahiler seslendirildi.

Program boyunca alanda bir araya gelen halk, ilahiler ve dualarla manevi bir atmosfer oluşmasına katkı sağladı. Programa gösterilen ilgi, etkinliğin hem dini hem de kültürel bir buluşma niteliğinde olduğunu ortaya koydu. Program sonunda Başkan Turan, Mehmet Kemiksiz’e çiçek takdim etti.

Başkanın mesajı:

Programda konuşan Mehmet Ergün Turan, Mevlid Kandili’nin Peygamber Efendimiz’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) veladet günü olduğunu hatırlattı ve organizasyonun Zafer Haftası ile örtüştüğüne dikkat çekti. Turan, etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Bu programın sebebi, milletimiz açısından zaferler ayı. Hem Malazgirt, İstanbul’un Fethi, Çanakkale, 30 Ağustos Büyük Taarruz milletimizin tarihinde Allah’a şükür birçok destansı zaferler var. Bunları bir arada gelecek nesillere tarihin tam merkezi bir yerinde fethin sembolü olan İstanbul’da, İstanbul’un Topkapı Kalesinin dibinde, gelecek nesillere bu tarih şuurunu aktaralım." Turan, düzenlenen programların halk tarafından benimsendiğini ve benzer etkinliklerin süreceğini ifade etti.

Vatandaşın görüşleri:

Programa katılan vatandaşlar da etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılardan Ahmet Nazım Kurt söz konusu program için, "Tüm islam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Fatih Belediyesi bu işi çok güzel yapıyor. Mevlid programını da izleyeceğiz... O yüzden biz buraya ailemizle beraber geldik. Fatih Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Kurt ve diğer katılımcılar, aileleriyle birlikte manevi paylaşıma katkıda bulunmak için alana geldiklerini belirtti.

Etkinlik, hem Mevlid Kandili’nin anlam ve önemine vurgu yapan ritüelleri hem de Zafer Haftası bilincini pekiştiren söylemleri bir araya getirerek tamamlandı. Organizasyonun sonunda sanatçılara ve katılımcılara teşekkür edildi; benzer programların devam edeceği ifade edildi.

FATİH BELEDİYESİ, &quot;BİR MİLLETİN ZAFER GÜNLERİ&quot; ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE &quot;MEVLİD KANDİLİ ÖZEL&quot;...

FATİH BELEDİYESİ, "BİR MİLLETİN ZAFER GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE "MEVLİD KANDİLİ ÖZEL" PROGRAMI DÜZENLEDİ. ETKİNLİKTE MEHMET KEMİKSİZ’İN "SÖZ NEFES MUHABBET" İSİMLİ PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, PROGRAMA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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