Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda döviz bürosunda silahlı kavga: iki kişi hayatını kaybetti

Olayın detayları:

İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bulunan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Şüpheli ve müdahale:

Olayla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Resmi kaynaklar, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Soruşturma süreci:

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı