Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, eşi ve eski SPK başkanı adli kontrolle serbest

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon ve sermaye piyasaları soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Savcılıkta ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya, soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edildi ve hakimin kararıyla tutuklandı.

Soruşturmanın kapsamı ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Kaya hakkında "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Bu iddialar doğrultusunda savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe başvurdu.

Eş ve eski SPK başkanının durumuna ilişkin karar:

Kaya ile birlikte hakimliğe sevk edilen İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise farklı bir adli kontrol tedbiri uygulandı. Hakimlik, her iki isim için imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarını öngörerek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor ve yetkililer tarafından yürütülen incelemelerin ardından yeni aşamalar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı