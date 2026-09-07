Feke'de iki ayrı noktada orman yangını: ekipler ve köylüler müdahale ediyor

Feke'de kısa arayla iki orman yangını

Adana'nın Feke ilçesinde bugün iki ayrı noktada orman yangını çıktı. İlk yangın Tankerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisinde başladı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ikinci yangın ve müdahale:

Saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Mansurlu Mahallesi İnderesi Yaylası Darboğaz mevkisinde yeni bir yangın çıktı. İhbar üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edilirken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve köylülerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

yaralanma ve sağlık durumu:

Bölgeden gelen bilgilere göre yangınlarda toplam 1 kişi yaralandı. Ayrıca ilk çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangınla mücadele ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

ADANA'NIN FEKE İLÇESİNDE BİR ORMAN YANGINI DAHA ÇIKTI