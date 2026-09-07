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Şehitkamil’den binlerce öğrenciye Erzin Burnaz plajı deniz kampı hediyesi

Şehitkamil Belediyesi’nin Günübirlik Erzin Burnaz Plajı Deniz Kampı, binlerce lise öğrencisi ve yeni mezunu karne sevincini deniz, eğlence ve anılarla buluşturdu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil’den binlerce öğrenciye Erzin Burnaz plajı deniz kampı hediyesi

organizasyon ve katılım:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından 2024 yılında başlatılan Günübirlik Erzin Burnaz Plajı Deniz Kampı, bu yaz da yoğun ilgi gördü. Eğitim-öğretim yılının ardından düzenlenen etkinliğe binlerce lise öğrencisi ve yeni mezun katıldı. Gençler, Erzin Burnaz Plajı’nda deniz, güneş ve arkadaşlıklar eşliğinde bir günlük dinlence yaşadı.

Şehitkamil Belediyesi’nin yaz dönemi gençlik çalışmalarının parçası olarak düzenlenen kamp, ulaşım, gün içi düzen ve güvenlik gibi hizmetlerle desteklendi. Katılımcılar, plaj alanında sağlanan olanaklar sayesinde hem dinlendi hem de sosyal etkileşim fırsatı buldu.

başkanın mesajı:

Başkan Umut Yılmaz, organizasyonun yalnızca bir gezi olmadığını; gençlerin sosyal hayatına katkı sağlayan bir çalışma olduğunu vurguladı. Yılmaz, gençlerin emeklerinin karşılığını almaları gerektiğini belirterek, şöyle ifade etti: Gençlerimiz bir eğitim dönemini daha büyük bir emek ve fedakârlıkla tamamladı. Biz de onların karne sevincine ortak olmak, yaz tatillerine güzel bir başlangıç yapmak istedik.

Yılmaz, gençlerin birlikte eğlenerek güzel anılar biriktirmelerinin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ve bu tür etkinliklerin motivasyonu artırdığını sözlerine ekledi.

gelecek yıllara yönelik planlar:

Belediye yetkilileri, Günübirlik Erzin Burnaz Plajı Deniz Kampı uygulamasının önümüzdeki yıllarda da süreceğini bildirdi. Başkan Yılmaz organizasyonun devamına dair, gençlerin sadece eğitim hayatlarında değil sosyal yaşamlarında da yanında olmayı hedeflediklerini belirtti ve kampın 2027 yılında da devam edeceğini açıkladı.

Etkinlikten memnun ayrılan öğrenciler, eğitim maratonunun ardından böyle bir imkânla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gün boyunca süren etkinlikler gençlere tatilin ilk gününde unutulmaz anlar sundu ve kampta geçirilen zaman, ailelerine ve arkadaşlarına aktarılacak yeni hatıralar bıraktı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARINA YAZ DÖNEMİNDE DE HIZ...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARINA YAZ DÖNEMİNDE DE HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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