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Park halindeki otomobil Çankaya Mahallesi'nde yanarak kullanılamaz hale geldi

Çankaya Mahallesi'nde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü, araç kullanılamaz oldu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:57

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park halindeki otomobil Çankaya Mahallesi'nde yanarak kullanılamaz hale geldi

Karaköprü'de araç yangını

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye müdahalesi ve zarar:

Müdahale sayesinde yangın çevredeki araç ve yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında söz konusu otomobil kullanılamaz hale geldi, olayın çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE...

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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