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Siirt-kurtalan girişinde çarpışma: 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Siirt-Kurtalan girişinde otomobil ve motosiklet çarpıştı; 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa A. ağır yaralandı, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:00

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt-kurtalan girişinde çarpışma: 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Siirt-Kurtalan girişinde trafik kazası

Siirt-Kurtalan girişinde seyir halindeki bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa A. ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Kaza anı ve yaralanmanın boyutu:

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt-Kurtalan kara yolunun girişinde gerçekleşti. Karıştığı çarpışma sonucu sürücüye çarpmanın şiddetiyle önemli düzeyde yaralanma meydana geldi; yaralının durumu olay yerinde ağır olarak değerlendirildi.

İlk müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri ve polise ekipleri kaza yerine ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa A., Kurtalan Devlet Hastanesine ambulansla kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

SİİRT-KURTALAN GİRİŞİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

SİİRT-KURTALAN GİRİŞİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 27 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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