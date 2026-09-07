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Tekirdağ'da dalgalara kapılan dört kişi vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı; 1'i kritik.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da dalgalara kapılan dört kişi vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Tekirdağ'da dalgalı denizde mahsur kalanlar kurtarıldı:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde dalgaların etkili olduğu bölgede denize giren dört kişi, kısa süre sonra zor durumda kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma süreci:

Denizde mahsur kalan kişiler, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurtarılanlara ilk müdahaleyi sahilde yaptı ve gerekli değerlendirmelerin ardından kişileri hastaneye sevk etti.

Sağlık durumu ve takip:

İlk belirlemelere göre kurtarılanların 3'ünün sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise kritik durumda bulunduğu öğrenildi. Kurtarılan vatandaşlar tedavi ve gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNE BAĞLI TOPAĞAÇ MAHALLESİ’NDE, DALGALI DENİZE GİREN 4 KİŞİ BOĞULMA...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNE BAĞLI TOPAĞAÇ MAHALLESİ’NDE, DALGALI DENİZE GİREN 4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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