Odunpazarı'nda taksi ve suv çarpıştı, iki sürücü yaralandı

kaza genel bakış:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, ESOGÜ civarında ticari taksi ile SUV tipi otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 26 T 0251 plakalı ticari taksi ile 26 GH 005 plakalı Mercedes marka SUV, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri yaralandı; araçlarda yolcu bulunmadığı öğrenildi.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, ESOGÜ kampüsüne yakın ana arterlerden birinde gerçekleşti. Yetkililer, kazaya karışan araçların plakalarını ve marka bilgilerini doğruladı. Sürücülerden birinin kadın, diğerinin erkek olduğu kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı sürücüler ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; alınan bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil çalışması yürütüyor.

ESKİŞEHİR'DE TİCARİ TAKSİ İLE SUV TİPİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 SÜRÜCÜ YARALANDI.