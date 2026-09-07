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Odunpazarı'nda taksi ve suv çarpıştı, iki sürücü yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda ticari taksi ile Mercedes SUV'ün çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı, sağlık durumları iyi, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:03

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Odunpazarı'nda taksi ve suv çarpıştı, iki sürücü yaralandı

kaza genel bakış:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, ESOGÜ civarında ticari taksi ile SUV tipi otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 26 T 0251 plakalı ticari taksi ile 26 GH 005 plakalı Mercedes marka SUV, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri yaralandı; araçlarda yolcu bulunmadığı öğrenildi.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, ESOGÜ kampüsüne yakın ana arterlerden birinde gerçekleşti. Yetkililer, kazaya karışan araçların plakalarını ve marka bilgilerini doğruladı. Sürücülerden birinin kadın, diğerinin erkek olduğu kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı sürücüler ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; alınan bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil çalışması yürütüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE TİCARİ TAKSİ İLE SUV TİPİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

ESKİŞEHİR'DE TİCARİ TAKSİ İLE SUV TİPİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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