Felsefenin insan onurunu savunan İoanna Kuçuradi veda töreniyle uğurlandı

Tören ve son yolculuk

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 4 Ekim'de tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Türkiye felsefe çevrelerinin ve insan hakları alanının önde gelen isimlerinden biri olan Kuçuradi için ilk tören, Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlendi. Anma programının ardından cenaze, öğle vakti topluca eşlik edilen tören sonrası Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Anma töreninde öne çıkan ifadeler:

Törende söz alanlar, Kuçuradi'yi yalnızca bir akademisyen olarak değil, insan olma bilincini ve etik duyarlılığı kuşaklara aktaran bir rehber olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında dünyadaki zorluklara vurgu yaparak Kuçuradi'nin hayatını değerler, insan hakları ve felsefî arayışa adadığını belirtti ve onun öğretilerinin bugünün sorularına ışık tuttuğunu söyledi. Törende duyulan ortak his; Kuçuradi'nin sorgulayan ve insan onurunu savunan yaklaşımının, güncel etik kaygılar karşısında daha da kıymetli hale geldiğiydi.

Akademik miras ve kurumlara katkıları:

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin başkanlığını yürüttü ve merkez bünyesindeki UNESCO Kürsüsünün sorumluluğunu üstlendi. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi ayrıca Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonunda uzun yıllar görev almış, federasyonun onursal başkanlığına kadar yükselmiş bir isimdi. Eserleri ve çalışmaları, insan hakları, değerler felsefesi ve etik literatüründe hem ulusal hem uluslararası boyutta iz bıraktı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Aksar, Kuçuradi'nin felsefeyi pratiğe taşıyan bir eğitimci olduğunu vurguladı ve onun adalet ile etik alanındaki katkılarının kurumlar için onur kaynağı olduğunu ifade etti. Rektör Aksar, Kuçuradi'nin 4 Ekim 1936 doğumlu olduğunu ve tam doğum gününde aramızdan ayrıldığını hatırlatarak bıraktığı eserlerin anılmaya devam edeceğini belirtti.

Vasiyet ve anıları yaşatma çabaları:

Törende, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan mirası somutlaştıracak bir projeye dair açıklama yapıldı. Köymen, Kuçuradi'nin adını yaşatmak amacıyla "İoanna Kuçuradi Yaşam Merkezi" projesinin hayata geçirileceğini, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. Konuşmacılar, bu tür girişimlerin Kuçuradi'nin insan onuru ve barış temalı mesajını canlı tutacağını ifade etti.

Törende çok sayıda meslektaşı, öğrencisi ve seveni bir araya gelerek duayen filozofa son görevlerini yerine getirdi; gözyaşları ve saygı seli arasında yapılan uğurlama, Kuçuradi'nin entelektüel mirasının ve insan merkezli felsefesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Hedefleri, eserleri ve öğretisiyle tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatı, felsefe ve insan hakları camiasında derin bir boşluk bıraktı; anma töreninde dile getirilen ortak çağrı, onun öğretilerinin bugünün etik sorunlarına ışık tutacak şekilde yaşatılması oldu.

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ'NİN VEFATI DOLAYISIYLA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ.