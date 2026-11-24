olayın fark edilmesi:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde yapılan kontroller sırasında, aracın perde airbag bölümünden gelen kötü koku uzmanların dikkatini çekti. Ekspertiz uzmanı Tamer Yavaş kokunun kaynağını araştırırken airbag içine gizlenmiş bir cisimle karşılaştı.

bulgu ve inceleme:

Yavaş, perde airbag bölümünü açtıklarında içeriden kötü bir koku yayıldığını ve derinleştikçe farklı bir cisimle karşılaştıklarını aktardı. Satıcının onayıyla yapılan incelemede, airbag içinde üzerinde işaretler bulunan bir kağıt bulundu. Yavaş, bulduğu cismin "büyü" olabileceğini düşündüğünü belirtti ve durumu satıcıya bildirdi.

alıcı kararı ve satıcının durumu:

Olayın ardından alıcının aracı almaktan vazgeçtiği belirtildi; alıcı Antalya'dan gelmişti. Yavaş, satıcının bundan sonra ne yapacağına ilişkin bilgi olmadığını söyledi. Ayrıca satıcının son iki ay içinde "4-5 kez kaza yaptığı" bilgisi de uzman tarafından paylaşıldı.

uzmanın izlediği yol ve tepkiler:

Ekspertiz uzmanı, bulunan kağıdı dualar eşliğinde yakıp küllerini çöpe attıklarını anlattı ve hareketin doğruluğu konusunda bazı eleştiriler aldığını söyledi. Yavaş, 'Bazen yanlış yorumlar alıyorum. ‘‘Sirkeye yatırmanız gerekiyordu’’ diye yorumlar da geliyor' ifadelerini kullandı. Uzman, olayı belgeleyip araç sahibine bildirdiklerini vurguladı.

Yaşananlar, ekspertiz sürecinde yapılacak değerlendirmelerde beklenmedik durumların çıkabileceğini gösterdi. Olay, taraflar arasındaki satış sürecini de doğrudan etkiledi; alıcının vazgeçmesiyle satış gerçekleşmedi ve satıcının izleyeceği yol belirsizliğini koruyor.

EKSPERTİZ UZMANI TAMER YAVAŞ, PERDE AİRBAG BÖLÜMÜNDEN GELEN KÖTÜ KOKUYU FARK EDİNCE DETAYLI İNCELEME YAPTI.