Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu'ndan emekli öğretmenlere vefa ziyareti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse ve İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ile birlikte emekli öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaret, eğitime yıllarını vermiş isimlerle yüz yüze sohbet ve teşekkür niteliği taşıdı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapmış olan Zeki Ertunç (78) ve Perihan Ertunç (77) ile bir araya geldi. Her iki emekli öğretmen de Çiğdem Batubey İlkokulunda görev yapmış olup, eğitim camiasına sundukları katkılarla takdir topladı.

Mesleğe saygı ve teşekkür:

Ziyarette öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, nesillerin geleceğini şekillendiren kutsal bir görev olduğu vurgulandı. Vali Ustaoğlu, emekli öğretmenlere emekleri ve yetiştirdikleri nesiller için teşekkür ederek onlara sağlık ve huzur dileklerinde bulundu. Gerçekleşen buluşma, yıllara yayılan hizmete duyulan vefanın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

VALİ USTAOĞLU'NDAN EMEKLİ ÖĞRETMENLERE VEFA ZİYARETİ