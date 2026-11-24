ziyaret detayları:

Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki BAÜN TEKNOFEST Topluluğu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rektörlük makamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette topluluğun akademik danışmanı Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ve topluluk üyeleri yer aldı; amaç, öğretmenlik mesleğine ve üniversite yönetimine saygı ve teşekkürlerini iletmekti.

katılımcılar ve sunulanlar:

Görüşmede Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl de hazır bulundu. Topluluk üyeleri Rektör Oğurlu'ya çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı ve akademik ortam ile projelere verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

kapanış ve değerlendirme:

Ziyaret, karşılıklı teşekkürlerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, nazik ziyaret ve çiçekler için Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ile topluluk üyelerine teşekkür etti ve öğrencilerle kurulan bu tür bağların üniversite kültürüne katkı sağladığını vurguladı.

TEKNOFEST ÖĞRENCİLERİNDEN REKTÖR OĞURLU'YA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ