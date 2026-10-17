Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında 10 maçlık yenilmezlik serisi sürüyor

maç sonucu ve serinin özeti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu skorla sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisine karşı olan üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 13. galibiyet olarak ayrıldı.

Son dönemde iki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin üstünlüğü belirginleşti; ekip, Alanyaspor karşısında son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini devam ettirdi. Alanyaspor'un rakibine karşı son galibiyeti ise 24 Ekim 2021 tarihine dayanıyor.

serinin spor ve psikolojik anlamı:

On maçlık yenilmezlik, iki takım arasındaki saha dengelerini değiştirdi. Fenerbahçe için bu sonuç, hem özgüven açısından hem de rakip analizinde avantaj sağlarken, Alanyaspor için saha içi ve hazırlık süreçlerini gözden geçirme gereği doğuruyor.

kulüp rekabetine kısa bakış:

Bu tür seriler, kulüpler arasındaki uzun vadeli rekabet tablolarını etkiliyor; Fenerbahçe'nin bu farkı koruması, iki takım arasındaki kademe farkını daha görünür hale getiriyor. Önümüzdeki maçlarda bu üstünlüğün sürüp sürmeyeceği, takımların form ve hazırlık süreçlerine bağlı olacak.

SÜPER LİG’DE CORENDON ALANYASPOR’U 3-0 MAĞLUP EDEN FENERBAHÇE, RAKİBİNE KARŞI 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALADI.