Tribünleri dolduran destekle Nazilli Şehir Spor 2-0 kazandı

Aydın Süper Amatör Lig 6. haftasında Nazilli Şehir Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Köşk Belediye Doğanspor'u 2-0 mağlup etti. Maç Nazilli Pınarbaşı Sahası'nda oynandı ve hakem Metehan Erkin tarafından yönetildi.

Maçtan notlar:

Karşılaşmayı yaklaşık bin 500 taraftar tribünden takip etti; stadyum dışı ve kale arkalarından izleyen çok sayıda futbolsever de mücadeleye ilgi gösterdi. Protokol tribününde ise Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik yer aldı.

Ev sahibi ekip, taraftar desteğiyle maça hızlı başladı ve 11. dakikada Selim Kartal ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 51. dakikada Deniz Yumurtacı'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Lig tablosuna etkisi:

Bu sonuçla Nazilli Şehir Spor'un ligdeki puanı 11'e yükseldi ve takım puan tablosunda 5. sıraya tırmanarak üst sıralar için iddiasını sürdürdü. Maç boyunca sergilenen performans ve tribün desteği, kulübün gelecek haftalar için moralini artırdı.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA KÖŞK BELEDİYE DOĞANSPOR’U KONUK EDEN NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, SAHADAN 2-0’LIK NET BİR GALİBİYETLE AYRILDI.