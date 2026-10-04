Fethiye kıyılarında 35 düzensiz göçmen, iki şüpheli gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Göcek mahallesi yakınlarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu nokta tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında olaya karıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalananların teslim süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenler, ilk işlemlerinin ardından yetkili birimlere teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin tespit ve müdahale süreçleri gözetilerek, göçmenlerin sağlık ve kimlik kontrolleri yapılmak üzere ilgili birimlere yönlendirildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

FETHİYE’DE 35 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI