Olayın gelişimi:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı kırsal Yavaşça Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde tarla sürümü yapan bir traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın traktörde büyük hasara yol açarken, çevredeki toprağın bazı bölümlerinde de yanık izleri görüldü.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Mal sahibi ve inceleme:

Yanan traktörün, eski Yurtbekler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya'ya ait olduğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı, söndürme çalışmalarının ardından traktör kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin teknik incelemenin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

ALEV ALAN TRAKTÖRE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.