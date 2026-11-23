Olayın özeti:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Köşk Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı kesişiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar savrularak refüje çıktı ve araçlarda sıkışmalar meydana geldi.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Edinilen bilgiye göre, 38 AJK 368 plakalı aracı B.K., 06 TGZ 79 plakalı aracı ise B.Y. yönetiyordu. Çarpışmanın ardından B.K.'nın eşi E.K. ile B.Y. sıkıştıkları yerlerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri sıkışan E.K. ve B.Y.'yi araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar B.K., E.K. ve B.Y. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anı ve soruşturma:

Kazanın hemen ardından aracından inen B.K., sıkışan diğer sürücü B.Y.'ye yönelerek darp etti. Hamile eşini bırakıp saldırıya geçen B.K.'nın B.Y.'ye yumruk attığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. OTOMOBİLLERDE SIKIŞAN HAMİLE KADIN VE KARŞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDUKLARI YERDEN KURTARILDI. ÖTE YANDAN, HAMİLE KADININ EŞİ KAZAYA TARAF OLAN VE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ DARP EDERKEN, O ANLAR KAMERAYA ANBEAN YANSIDI.