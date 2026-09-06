Fethiye'de alevlere karşı koordineli müdahale: Nif Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

Fethiye'de alevlere müdahale

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Nif Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ekipleri:

Bölgeye kısa sürede intikal eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere karadan müdahale ediyor. Ekipler yangına söndürme ve sınırlandırma çalışmaları yürütürken, tahliye veya can kaybı bildirilmediği bilgisi aktarıldı.

havadan destek ve çalışmaların seyri:

Yangına destek amacıyla görev yapan hava araçları da sortileriyle söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor. Müdahale ekipleri, yangını kontrol altına almak için koordineli bir şekilde kara ve hava unsurlarını kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki durumun izlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşların yetkililerden gelecek uyarılara göre hareket etmeleri ve bölgeyi meşgul etmemeleri istendi.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINA EKİPLERİN HAVADAN MÜDAHALELERİ SÜRÜYOR.