jandarma, kimliğini unutup paniğe kapılan adayı motosikletle sınava yetiştirdi

Etimesgut'ta jandarma adayın sınava yetişmesini sağladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için merkezlere gelen bir aday, kimliğinin yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı. Olayı gören motosikletli jandarma ekipleri adaya anında müdahale etti.

Olayın gelişimi:

Aday sınav merkezine ulaştığında kimliğini yanında bulamadığını belirtti. Durumu değerlendiren jandarma ekipleri, adayın kimliğine ulaşmasını sağladı ve iletişim ile koordinasyonu sağlayarak sürecin hızlı ilerlemesine katkıda bulundu.

jandarmanın müdahalesi ve sonuç:

Ekipler, kimliğin adaya ulaştırılmasının ardından adayı motosikletle sınav merkezine götürdü. Bu sayede aday, sınav saatini kaçırmadan salona girdi. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordinasyonu sayesinde olumsuz bir durumun sınava katılımı engellemeden çözüldüğünü gösterdi.

ANKARA’NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NA (KPSS) GİRECEK ADAY, KİMLİĞİNİ EVDE UNUTTU. MOTOSİKLETLİ JANDARMA EKİPLERİNİN DESTEĞİYLE KİMLİĞİNE ULAŞTIRILAN ADAY, SINAVA ZAMANINDA YETİŞTİ.