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Nif Mahallesi'nde alevler kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Nif Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kara ve hava ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı; bölgede soğutma ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nif Mahallesi'nde alevler kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Nif Mahallesi'nde orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Nif Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.

Müdahale ve hava desteği:

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kara ekipleri olarak müdahale etti. Ayrıca bölgedeki söndürme çalışmalarına, verilen bilgiye göre hava araçları da sortileri ile destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması yangının hızla kontrol altına alınmasında etkili oldu.

Soğutma çalışmaları ve soruşturma:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı ve şu an bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ilgili birimler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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