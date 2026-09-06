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Okula dönüş kampanyası velilerin alışveriş listesini tek noktada tamamladı

Zincir marketin 'Okula Dönüş' kampanyasıyla 22 parçalık kırtasiye seti 1.700-1.900 TL bandında sunuluyor; bin kişiye 1.000 TL hediye çeki verilecek.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Okula dönüş kampanyası velilerin alışveriş listesini tek noktada tamamladı

okula dönüş kampanyasında ilgi ve fiyatlar:

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala veliler ve öğrenciler okul alışverişine yöneldi. İstanbul Esenyurt başta olmak üzere zincir marketin Türkiye genelindeki şubelerinde başlatılan "Okula Dönüş" kampanyası, reyonlarda yoğunluk oluşturdu. Kampanya duyurularında 22 parçalık temel kırtasiye setinin bin 900 TL’den satışa sunulduğu belirtilirken, firma yöneticisi Uğur Ekiz bu setin 1.700 - 1.900 TL bandında vatandaşa ulaştırıldığını ifade etti.

Market, yalnızca kırtasiye ürünlerinde değil, aynı zamanda beslenme ve tekstil gruplarında da bütçe dostu fiyatlar uygulayarak sabahın erken saatlerinden itibaren müşteri akını yaşadı.

kampanya kapsamı:

Kampanya çerçevesinde kırtasiye malzemelerinin yanı sıra beslenme ürünleri, tekstil ve ayakkabı gruplarında da indirimler duyuruldu. Firma tarafından yapılan açıklamada ayrıca bin kişiye çekilişle 1.000 TL değerinde kırtasiye hediye çeki dağıtılacağı belirtildi. Yetkili Uğur Ekiz, amaçlarının aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı: "Okullar başlamadan önce firma olarak tüm Türkiye’de ‘Okula Dönüş’ kampanyası başlattık. Çocuklarımızın iyi markalarla uygun fiyata buluşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

velilerin ve öğrencilerin görüşleri:

Alışverişe gelen veliler kampanyayı memnuniyetle karşıladı. Mehmet Yılmaz, "Biri ilkokula, diğeri ortaokula başlayacak iki çocuğumun tüm okul ihtiyaçlarını buradan aldık. Hem kırtasiye hem de genel mutfak ihtiyacımızı bütçemizi sarsmadan karşılayabildiğimiz için burayı tercih ediyoruz" dedi.

Fiyat karşılaştırması yaptıktan sonra markete geldiğini söyleyen Ferit Bayram ise, "Daha önce gezdiğimiz yerlerde hem aradığımız tüm ürünleri bulamamıştık hem de fiyatlar oldukça yüksekti. Burada aradığımız 20 parça ürünün tamamını neredeyse yarı fiyatına temin ettik" şeklinde konuştu. Öğrenci Emirhan Şanlı da defter, kalem ve çanta gibi tüm eksiklerini kolayca tamamladığını aktardı.

Market yetkililerinin açıkladığı kampanya, velilere alışverişi tek noktada tamamlama imkânı sunarken, yapılan indirim ve çekiliş duyuruları sezon öncesi talebi artırdı. Müşteriler reyonlarda aradıklarını bulup alışverişlerini tamamladı.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA KISA BİR SÜRE KALA VELİLER VE ÖĞRENCİLER OKUL ALIŞVERİŞİ...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA KISA BİR SÜRE KALA VELİLER VE ÖĞRENCİLER OKUL ALIŞVERİŞİ HEYECANINI YAŞAMAYA BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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