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Enkazdan çıkan acı: Gazze'de 100 kişinin toplu cenazesi defnedildi

Gazze'de Ağustos'taki bombardımanda yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, aralarında yaklaşık 70 çocuğun bulunduğu 100 Filistinli için bugün Zeytun Mahallesi'nde toplu cenaze düzenlendi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:56

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Enkazdan çıkan acı: Gazze'de 100 kişinin toplu cenazesi defnedildi

Gazze'de enkazdan çıkarılan 100 kişi için toplu cenaze

Gazze Şeridi'nin güneyinde, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İsrail bombardımanında yıkılan binaların enkazından çıkarılan 100 Filistinli bugün Zeytun Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'nda toplu olarak defnedildi. Cenazelerin arasında yaklaşık 70 çocuk bulunuyordu ve törene yüzlerce kişi katıldı.

Törenin ayrıntıları:

Tören, İmam Şafii Camii önünden başladı. Malaka, İrhim, el-Belavi ve Salmi ailelerine mensup sivillere ait, Filistin bayraklarına sarılı cenazeler toplu mezarlara götürülerek defnedildi. Aileler ve komşular, kısa süren yürüyüş sırasında gözyaşları ve yas ile törene eşlik etti.

Enkazdan çıkarma çalışmaları ve zorluklar:

Gazze'de saldırıların yarattığı yıkım, enkaz altındakilere ulaşma çalışmalarını uzun ve zorlu bir sürece dönüştürüyor. Yıkılan bölgelere erişimin güç olması ve arama-kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri ve gerekli ekipmandan yoksun bulunması, cenazelerin enkazdan çıkarılmasını daha da zorlaştırıyor. Bu durum, ailelerin yakınlarına ulaşma ve defin süreçlerini geciktiriyor.

Ailelerin tanıklığı:

Malak el-Belavi, babası ve kardeşlerini kaybettiği saldırıyı anlattı: "Evden ayrıldım ve yarım saat sonra babamı ve kardeşlerimi enkazın altında bulmak için geri geldim. Bu benim için büyük bir şoktu. Sadece yarım saat önce benimle birlikteydiler." El-Belavi, cenazelerin çıkarılmasının ardından "şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum çünkü ailemin cenazeleri enkazın altından çıkarıldı ve onurlarına yakışır şekilde defnedilecekler" dedi.

Resmi bilanço:

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında toplam 73 bin 651 sivilin öldüğünü ve 174 bin 592 sivilin yaralandığını bildirdi. Bu rakamlar, bölgede süregelen insani krizin boyutlarını ortaya koyuyor.

GAZZE ŞERİDİ&#039;NDE GEÇTİĞİMİZ YIL AĞUSTOS AYINDA İSRAİL BOMBARDIMANINDA YIKILAN EVLERİN ENKAZINDAN...

GAZZE ŞERİDİ'NDE GEÇTİĞİMİZ YIL AĞUSTOS AYINDA İSRAİL BOMBARDIMANINDA YIKILAN EVLERİN ENKAZINDAN ÇIKARILAN, ARALARINDA YAKLAŞIK 70 ÇOCUĞUN BULUNDUĞU 100 FİLİSTİNLİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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