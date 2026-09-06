Motosikletli jandarma, kimliğini unutan adayı KPSS sınavına zamanında yetiştirdi

olayın gelişimi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, KPSS için sınav merkezine gelen bir aday, kimliğini yanında olmadığını fark ederek panik yaşadı. Durumu gören çevredeki kişiler ve güvenlik görevlileri harekete geçti.

jandarmanın müdahalesi

Motosikletli jandarma ekipleri, adayın yardım çağrısına hızlı yanıt vererek kimliğe ulaşılmasını sağladı. Kimliğin temin edilmesinin ardından ekipler, adayın sınav saatini kaçırmaması için onu motosikletle sınav merkezine ulaştırdı.

sınav ve sonuç

Gösterilen hızlı müdahale sayesinde aday sınava zamanında yetişti ve sınava girebildi. Olay, yerel güvenlik güçlerinin sınav günü yaşanan aksaklıklarda da kısa sürede destek sağlayabildiğini gösterdi.

KPSS’ye geç kalan adayı, jandarma sınava yetiştirdi