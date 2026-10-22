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Fetva hattından uyarı: eşek ve katır eti dinen uygun değil

Diyanet Fetva Hattı vaizi Sabri Pamukçu, eşek ve katır etinin peygamberimizce yasaklandığını, yanıltıcı satışların ise helal sayılmayacağını söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fetva hattından uyarı: eşek ve katır eti dinen uygun değil

Diyanet fetva hattından gelen açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 190 Diyanet Fetva Hattı, vatandaşların dinî sorularına ücretsiz olarak uzman personel aracılığıyla yanıt veriyor. Adana’da hattın vaizi olan Sabri Pamukçu ile yapılan görüşmede, tek tırnaklı hayvanlara ilişkin tespitlerin ardından önemli uyarılar paylaşıldı.

Eşek ve katır eti üzerine fetva:

Pamukçu, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini yemenin dinen uygun olmadığına dikkat çekti. Vaizin ifadelerine göre Peygamberimizce bu hayvanların eti yasaklanmıştır; ayrıca, "Helal ürünlerin dahi halkın bilgisi dışında aldatma şeklinde satıldığı takdirde caiz olmadığı bilinmelidir" uyarısı yapıldı. Pamukçu, farklı hayvan gibi satılma veya ölü hayvan olarak satış gibi durumların ayrı bir haram teşkil edeceğini vurguladı.

Fetva hattının işleyişi ve sık gelen sorular:

190 hattı sabit hatlardan ve cep telefonlarından aranabiliyor; gelen çağrılar ilgili il müftülüklerine veya merkezi birimlere yönlendiriliyor. Pamukçu, hattın yılda yaklaşık 800 bin ila 1 milyon arası soru aldığını, en yoğun dönemin Ramazan ayı olduğunu, bayram zamanlarının da yoğun geçtiğini söyledi.

Vatandaşların soruları mevsime göre değişiyor: Ramazan’da oruç, fitre ve zekat; diğer dönemlerde aile hayatı, bankacılık uygulamaları ve promosyonlar gibi konular öne çıkıyor. Pamukçu, her soruya titizlikle yaklaşıldığını belirterek gerektiğinde detaylı araştırma yapıldığını ifade etti.

Günlük yaşamdan bir anekdot:

Vaiz, hattın sadece sorularla değil güzel anılarla da karşılaştığını anlattı. Geçen Ramazan’da Kabe’de söylenen bir ilahinin popüler olduğunu, bir akşam çocukların telefonda ilahiyi söyleyip "Nasıl hocam?" diye sorduklarını ve kendisinin olumlu yanıt verdiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesinde tek tırnaklı hayvan etine rastlanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pamukçu’nun açıklamaları, hem dinî hem de tüketici güvenliği açısından dikkate alınması gereken noktalar taşıyor.

DİYANET FETVA HATTI VAİZİ SABRİ PAMUKÇU, EŞEK KATIR GİBİ HAYVANLARIN ETLERİNİ YEMENİN HELAL...

DİYANET FETVA HATTI VAİZİ SABRİ PAMUKÇU, EŞEK KATIR GİBİ HAYVANLARIN ETLERİNİ YEMENİN HELAL OLMADIĞINI SÖYLEYEREK, “HELAL ÜRÜNLERİN DAHİ HALKIN BİLGİSİ DIŞINDA ALDATMA ŞEKLİNDE SATILDIĞI TAKDİRDE CAİZ OLMADIĞI BİLİNMELİDİR” DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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