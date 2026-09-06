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Mazeretler geride kaldı, Vanspor yeni bir sayfaya hazırlanıyor

Cevdet Göç, Muğlaspor'la 2-2 biten maçın ardından eksiklerin giderildiğini, artık mazeretlerinin kalmadığını ve iyi bir Vanspor olacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mazeretler geride kaldı, Vanspor yeni bir sayfaya hazırlanıyor

maç sonrası genel değerlendirme:

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Muğlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Cevdet Göç, takımın sahada ortaya koyduğu futboldan memnun olduğunu belirtti. Göç, maç boyunca oyuncuların iyi mücadele ettiğini, daha farklı kazanabilecek pozisyonlar yakaladıklarını ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle talihsiz goller yediklerini söyledi.

Göç'ün vurguladığı en önemli nokta, artık bahanelerin sona erdiği oldu: Bundan sonra hiç mazeretimiz yok. Sezonun ilk haftalarında dile getirilen eksikliklerin giderildiğini ifade eden teknik direktör, takımın gelişim sürecinde olduğunu ve performansın yükseleceğini kaydetti.

yeni oyuncuların katkısı:

Göç, takıma yeni katılan iki oyuncunun ilk defa oynamasına dikkat çekti ve onların sahadaki çabasını övdü. Teknik direktörün ifadeleriyle, iki oyuncu fedakarca oynadı ve bu görüntü takım içinde olumlu sinyaller verdi. Göç bu katkının, takımın ilerleyen dönemlerde daha istikrarlı bir performans sergilemesine yardımcı olacağını düşündüğünü belirtti.

taktik hazırlık ve kırılma anları:

Maça özel hazırlık yaptıklarını söyleyen Göç, Muğlaspor’un oyun kurgusu ve duran toplarına göre bir haftadır çalıştıklarını ifade etti. Özellikle deplasmanda iki gol atmanın kolay olmadığını vurguladı ve bekledikleri pozisyonların çıktığını aktardı. Karşılaşmada yakaladıkları fırsatları sonlandırabilselerdi, kırılma noktalarının başka türlü sonuçlanabileceğini; örneğin bir penaltı sonrası rakibin demoralize olup farklı bir skora gidilebileceğini sözlerine ekledi.

kaleci ekrem ve taraftara mesaj:

Göç, maçta kaleci Ekrem’in yaptığı kritik kurtarışları özel olarak tebrik etti ve oyuncunun performansının maçın dengelenmesinde belirleyici olduğunu söyledi. Teknik direktör ayrıca taraftara sabırlı olmaları çağrısında bulundu: takımın bir miktar zamana ihtiyacı var, milli maç arası bu süreç için önemli bir fırsat sunacak ve ekip daha iyi bir seviyeye gelecek.

Sonuç olarak Cevdet Göç, Muğlaspor karşılaşmasını takımın gelişim sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi; sahada ortaya konan mücadele ve yeni oyuncuların performansı, Vanspor’un ilerleyen haftalarda daha üst düzeye çıkacağının işaretleri olarak sunuldu.

VANSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ CEVDET GÖÇ, MUĞLASPOR MAÇININ ARDINDAN, &quot;BUNDAN SONRA HİÇ MAZERETİMİZ...

VANSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ CEVDET GÖÇ, MUĞLASPOR MAÇININ ARDINDAN, "BUNDAN SONRA HİÇ MAZERETİMİZ YOK, İYİ BİR VANSPOR OLACAK" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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