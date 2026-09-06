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Saliha Şahin: ülkemizde kazanmanın gururu iki kupayla taçlandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu; Saliha Şahin ülkesinde kazanmanın gururunu vurguladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Saliha Şahin: ülkemizde kazanmanın gururu iki kupayla taçlandı

şampiyonluğun ardından gelen değerlendirme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Ödül töreninin ardından milli oyuncu Saliha Şahin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

şahin'in duyguları ve kısa değerlendirmesi:

Saliha Şahin, başarıyı ülkemizde elde etmenin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi: "Çok zor bir yazdı. Yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk." Maçın inişli çıkışlı olmasına şaşırmadıklarını, taktiğe bağlı kalarak ve istemeye devam ederek maçı kendi lehlerine çevirdiklerini ifade etti.

takım oyunu ve seyirci desteğinin önemi:

Şahin, takımın sadece savunmada değil blok ve atakta da iyi bir performans gösterdiğini vurguladı. "Sadece savunma konusunda değil blokta ve atakta, her şeyde iyi olan bir takım," diyen oyuncu, taraftar desteğinin de kazanmadaki belirleyici unsur olduğunu belirterek "Seyircimizle kazandık" ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Saliha Şahin, şampiyonluğa Türkiye&#039;de ulaştıkları için gururlu olduklarını...

Milli voleybolcu Saliha Şahin, şampiyonluğa Türkiye'de ulaştıkları için gururlu olduklarını belirterek, "Çok zor bir yazdı. Yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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