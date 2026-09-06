Çamlıdere'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Çamlıdere ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı, söndürüldü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi sınırlarında ağaçlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi ve yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin sahadaki çalışmalarında ilk müdahale kapsamında iki helikopterin havadan söndürme faaliyeti yürüttüğü, karadan ise arazözler ve belediyenin tankerleri ile devam eden soğutma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Ekipler, yangının tamamen sönmesi için soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaş uyarısı ve soruşturma:

Bölgede yaşayan bir vatandaş, "Gündüz saatlerinde iki tane helikopter ilk müdahaleyi yaptı. Arazözlerimiz, belediyemizin tankerleri şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Camdan sigara atmayalım, şişe atmayalım. Orman kenarlarında, köy kenarlarında ot çok. Yangına elverişli hava, yağmur yok, dikkatli olalım" sözleriyle çevre duyarlılığı çağrısında bulundu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer ve vatandaşlar bölgedeki kuru ot ve çöpler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü