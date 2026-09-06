İç saha beklentisi gerçekleşmedi: Koşukavak iki basit gole tepki gösterdi

Muğlaspor sahasında liderliği koruyamadı:

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Muğlaspor, sahasında Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Yalçın Koşukavak, maçın ve takımın performansının kendisini memnun etmediğini, özellikle savunmada yaşanan hataların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ilk yarı ve atmosferin etkisi:

Koşukavak, takımın ilk 30 dakikada stat atmosferinden ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı. Oyuncuların öne gitme isteğinin kontrolsüz önde baskılara dönüşmesiyle birçok hatanın ortaya çıktığını söyleyen Koşukavak, bu duygusallığın takımın oyun disiplinini zayıflattığını ifade etti. 39. dakikada gelen golle oyuna ortak olabildiklerini fakat maçın genelinde oyunu kontrol etmekte zorlandıklarını aktardı.

iki basit gol ve maçın dönüm noktaları:

Koşukavak, yedikleri iki golün birbirinin aynısı olduğunu belirterek bunun en çok rahatsız ettiği nokta olduğunu söyledi. 4 haftadır gol yemeyen bir takımın, bu kadar kolay iki gol yememesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca ikinci yarıda formasyon değişikliğiyle daha öne çıkıp riske girdiklerini, direkten dönen bir topun gol olması halinde maçtan galip ayrılabileceklerini ama son dakikada rakibe verilen pozisyon gol olsaydı mağlup olabileceklerini anlattı. Koç, maçın bıçak sırtı bir mücadele olduğunu ifade etti.

Maç içinde savunma organizasyonundan duyduğu üzüntüyü sık sık dile getiren teknik adam, antrenmanlarda bu konunun defalarca konuşulduğunu fakat benzer hataların yine yaşandığını belirtti. Bu nedenle takım savunmasında beklediği düzeyi bulamamanın kendisini derinden rahatsız ettiğini sözlerine ekledi.

hakem yönetimi ve Faruk Can eleştirisi:

Koşukavak, maçın hakem performansına da sert tepki gösterdi. Özellikle Vanspor FK oyuncusu Faruk Can hakkında, maç boyunca arka arkaya fauller yaptığını ve hakemin bu oyuncuya yönelik uyarı veya sarı kart uygulamadığını iddia etti. Koşukavak, söz konusu fauller ve ortaya çıkan olayların kaynağının bu oyuncu olduğunu savundu.

Hakem yönetimine ilişkin eleştirilerini sürdürürken duran toplarda zaman sayımı uygulamasında çelişkiler gördüğünü kaydetti. Örnek vererek, ilk yarıda ev sahibi takım kaleci aut kullanırken sayma uygulandığını, dakika 80 civarında ise deplasman takımının avantaj elde ettiği anlarda aynı uygulamanın yapılmadığını söyledi ve bu durumun tutarsız yorumlara yol açtığını dile getirdi.

takım uyumu ve transferlerin etkisi:

Koşukavak, Muğlaspor’un yeni kurulan bir takım olduğunun altını çizdi ve kadroda 25 transferi bulunduğunu hatırlattı. Bu kadar oyuncunun bir arada oynarken uyum sorunu yaşamasının doğal olduğunu, teknik ekibin ve oyuncuların adaptasyon sürecinde olduklarını belirtti. Mizahi bir dille, oyuncuların birbirlerini tanımaları için uzun bir süre gerektiğini ifade etti.

İç saha avantajını iyi kullanmak istediklerini fakat skoru dengelemek için çok öne çıkmanın geride açık bırakmalarına neden olduğunu sözlerine ekledi. Buna rağmen oyuncuların gösterdiği reaksiyon ve mücadele ruhunu takdir ettiğini belirtti.

Konuşmasını toparlarken Koşukavak, özellikle savunmada tekrar edilmemesi gereken basit hatalara atıfta bulundu ve 4 haftalık süreçte organize savunma performansının yüksek olduğunu, bugün yaşananların bu açıdan üzücü olduğunu vurguladı. Sonuç olarak kaybetmemiş olmaktan memnun olsa da, iç saha seyircisine galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü taşıdığını ifade etti.

Koşukavak'ın ana mesajı şuydu: takımın savunma disiplinini koruması gerekiyor, iki kolay gol yememiz beni çok rahatsız etti ve bu noktada çalışmaya devam edeceğiz.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK, VANSPOR FK MAÇININ ARDINDAN, "4 HAFTADIR GOL YEMEYEN TAKIM BU KADAR KOLAY İKİ GOL YEMEMELİYDİ. BÖYLE BASİT İKİ GOL YEMEMİZ BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ" DEDİ.