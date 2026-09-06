Sinan Erdem'de coşku: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

final ve tören:

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finali, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye ile İtalya arasında oynandı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üst üste ikinci kez turnuva şampiyonu oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde saha sırasıyla üçüncü olan Sırbistan, finalde ikinci olan İtalya ve şampiyon Türkiye için platforma çıktı.

Şampiyon takım ve başantrenör Daniele Santarelli tek tek anons edilerek platforma gelirken, kaptan Eda Erdem'e kupayı CEV Başkanı Roko Sikiric takdim etti. Kupanın Eda'nın ellerinde yükselmesi tribünlerde büyük bir coşkuya yol açtı.

turnuvanın en iyileri:

Organizatörler, turnuvanın en başarılı oyuncularını da ödüllendirdi. Tören sonunda açıklanan ödüller şu şekilde sıralandı:

En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas

En iyi pasör: Alessia Orro

En iyi libero: Gizem Örge

En iyi orta oyuncu: Hena Kurtagic

En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş

En iyi smaçör: Myriam Fatime Sylla

En iyi smaçör: Derya Cebecioğlu

All star başantrenör: Daniele Santarelli

En değerli oyuncu (MVP): Melissa Vargas

Tören ve ödül dağıtımı, turnuvanın sportif seviyesini ve rekabetçi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin üst üste gelen başarısı ile turnuva, taraftarlar ve spor çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

EN DEĞERLİ OYUNCU MVP: MELİSSA VARGAS