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Sinan Erdem'de coşku: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya'yı 3-2 yenerek 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı üst üste ikinci kez kazandı; ödüller dağıtıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sinan Erdem'de coşku: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

final ve tören:

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finali, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye ile İtalya arasında oynandı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üst üste ikinci kez turnuva şampiyonu oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde saha sırasıyla üçüncü olan Sırbistan, finalde ikinci olan İtalya ve şampiyon Türkiye için platforma çıktı.

Şampiyon takım ve başantrenör Daniele Santarelli tek tek anons edilerek platforma gelirken, kaptan Eda Erdem'e kupayı CEV Başkanı Roko Sikiric takdim etti. Kupanın Eda'nın ellerinde yükselmesi tribünlerde büyük bir coşkuya yol açtı.

turnuvanın en iyileri:

Organizatörler, turnuvanın en başarılı oyuncularını da ödüllendirdi. Tören sonunda açıklanan ödüller şu şekilde sıralandı:

En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas
En iyi pasör: Alessia Orro
En iyi libero: Gizem Örge
En iyi orta oyuncu: Hena Kurtagic
En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş
En iyi smaçör: Myriam Fatime Sylla
En iyi smaçör: Derya Cebecioğlu
All star başantrenör: Daniele Santarelli
En değerli oyuncu (MVP): Melissa Vargas

Tören ve ödül dağıtımı, turnuvanın sportif seviyesini ve rekabetçi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin üst üste gelen başarısı ile turnuva, taraftarlar ve spor çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

EN DEĞERLİ OYUNCU MVP: MELİSSA VARGAS

EN DEĞERLİ OYUNCU MVP: MELİSSA VARGAS

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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