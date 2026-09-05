Filoya katılan GÖKBEY ile hava ambulans kapasitesi genişleyecek

Acil sağlık hizmetlerinde 7/24 ulaşılabilirlik

Türkiye genelinde acil sağlık hizmetleri, karada, havada ve denizde kesintisiz hizmet veriyor. Mevcut filo ve istasyon yapısının etkin kullanımıyla vatandaşlara hızlı müdahale sağlanırken, yıl sonunda envantere katılması planlanan yerli helikopter GÖKBEY ile hizmet kapasitesinde önemli bir artış bekleniyor.

filonun mevcut yapısı:

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar tarafından verilen bilgiye göre sağlık filosunda 6 binin üzerinde kara ambulansı, 7 adet deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulansı bulunuyor. Ayrıca ülke genelinde 3 bin 600’ün üstünde Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yer alıyor ve kara ambulanslarının yaklaşık 500 tanesi özel donanımlı vakalara hizmet verecek şekilde düzenlenmiş durumda.

hizmet kapsamı ve müdahale yöntemleri:

Çınar, 112 acil çağrı merkezlerine gelen çağrılarda yıllık olarak yaklaşık 7 milyon vakaya müdahale ettiklerini belirtiyor. Kara ambulansları; inme, solunum sıkıntısı, kalp krizi, trafik kazaları ve yaralanmalar gibi acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirip hastaları sağlık tesislerine naklediyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelere hızlı erişim için motosiklet ambulansları, adalara ve kıyı nakillerine deniz ambulansları, karlı ve zorlu arazi koşullarına ise kar paletli (snowtrack) ambulanslar kullanılıyor. İleri düzey bakım gerektiren vakalarda ise yoğun bakım ambulansları ile uçak ve helikopter ambulansları tercih ediliyor.

GÖKBEY'in envantere katılmasının etkisi:

Yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in envantere katılmasıyla havadaki kapasitenin güçleneceğini vurgulayan Çınar, "GÖKBEY ile kapasitemiz büyüyecek. Çünkü aynı anda iki hasta transferi sağlayabileceğiz" dedi. Ayrıca daha uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirilebileceği için ileri merkezlere nakillerin esnekliği artacak ve havadaki müdahale gücü yükselmiş olacak.

Çınar, filonun sadece araç sayısıyla değil; trafik, nüfus yoğunluğu, afet riski gibi kriterler dikkate alınarak planlandığını, doğru konumlanmanın vakaya en hızlı şekilde ulaşmak açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor.

yeni araçlar ve süreklilik:

Yetkililer, her yıl filonun yenilenip gençleştirildiğini ve yeni ambulansların sisteme dahil edildiğini aktarıyor. Bu yaklaşım, hem müdahale hızını hem de hizmet kalitesini artırmaya yönelik sürekli bir yatırım olarak sunuluyor. GÖKBEY'in katılımıyla hem operasyonel esneklik hem de yerli teknolojinin sağlık hizmetine katkısı gündeme gelmiş oluyor.

Sonuç olarak, kara, hava ve denizde süregelen 7/24 hizmet ağı; doğru istasyon yerleşimi, özel donanımlı araçlar ve yerli helikopterin eklenmesiyle müdahale kapasitesini ve erişilebilirliği daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ERAY ÇINAR