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Firari hükümlü 8 yıl sonra Ankara'da yakalandı: 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor

Ankara Emniyeti, kasten öldürme suçundan hakkında 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan F.D'yi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 07:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Firari hükümlü 8 yıl sonra Ankara'da yakalandı: 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor

Ankara'da firari hükümlü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, hakkında 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olan F.D'yi yakaladı. Operasyonu Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak yürüttü.

yakalanma süreci:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yürütülen istihbari ve arama çalışmaları sonucunda F.D tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Operasyonun, uzun süredir aranan zanlının yakalanmasına odaklandığı belirtildi.

suç örgütünün iddia edilen faaliyetleri:

Soruşturmada F.D'nin Adana'da oluşturduğu öne sürülen suç örgütü ile bağlantılı olduğu, örgüt kapsamında adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma ile zorla senet imzalatma gibi suçlarda yer aldığı iddiaları üzerinde durulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Başkentte hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Başkentte hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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