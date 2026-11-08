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Gece yarısı çatıda alevler: Osmangazi'de elektrik panosundan çıkan yangın

Bursa Osmangazi'de çatı katındaki elektrik panosundan çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 06:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı çatıda alevler: Osmangazi'de elektrik panosundan çıkan yangın

Bursa Osmangazi'de çatı yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında başladı. Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki elektrik panosundan çıktığı belirtilen alevler kısa sürede çatıyı sardı ve çevrede paniğe yol açtı.

müdahale ve sağlık durumu:

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

olay yeri incelemesi başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni olarak gösterilen elektrik panosu ve yangının yayıldığı alanda incelemeler başlatıldı. Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BURSA&#039;DA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

BURSA'DA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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