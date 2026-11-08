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Kayseri beyaza büründü: mevsimin ilk karı etkisini gösterdi

Soğuyan hava Kayseri'ye mevsimin ilk karı getirdi; yüksek kesimlerde etkili olan yağış kent merkezinde kar etkisi gösterdi. Meteoroloji sis uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 06:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri beyaza büründü: mevsimin ilk karı etkisini gösterdi

Kayseri'de karın etkileri:

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte mevsimin ilk karı gözlendi. Yüksek kesimlerde yağışın etkisi artarken, il merkezinde kar kısa süreli ve hafif şekilde kaldı. Kent içindeki yağış, bazı bulvar ve parklarda ince bir beyaz örtü oluşturdu ancak hızla eridi.

Meteorolojinin değerlendirmesi:

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat’ın doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor" denildi.

Yerel yaşam ve uyarılar:

Kısa süreli kar yağışı, kent merkezinde ulaşımı uzun süre etkilemedi ancak özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar örtüsünün artması bekleniyor. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde azalabilen görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri ve yayaları sis ve pus uyarılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

HAVA SICAKLIĞININ HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞTÜĞÜ KAYSERİ’YE YILIN İLK KARI YAĞDI.

HAVA SICAKLIĞININ HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞTÜĞÜ KAYSERİ’YE YILIN İLK KARI YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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