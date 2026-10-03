Firari hükümlü Kırıkkale'de polis operasyonuyla yakalandı

operasyon ve yakalama:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada cezaevi firarisi M.T. tespit edilerek yakalandı.

suçlar ve kesinleşmiş ceza:

Hakkında "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

20 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI