Firari hükümlü Kırıkkale'de polis operasyonuyla yakalandı

operasyon ve yakalama:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada cezaevi firarisi M.T. tespit edilerek yakalandı.
suçlar ve kesinleşmiş ceza:
Hakkında "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
20 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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