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Ortaca açıklarında gezi teknesinde bulunan göçmen grubu durduruldu

Muğla'nın Ortaca açıklarında yapılan kontrolde, gezi teknesinde 7'si çocuk toplam 15 düzensiz göçmen ile bir şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ortaca açıklarında gezi teknesinde bulunan göçmen grubu durduruldu

Ortaca açıklarında gezi teknesinde bulunan göçmen grubu durduruldu

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen kontrolde, bir gezi teknesi içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik ve emniyet ekipleri harekete geçti.

operasyon detayları:

Sahil Güvenlik Botları ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aramada, tekne içinde 7'si çocuk olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir Türk göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

uyruk dağılımı ve tespit edilenler:

Yakalananların uyrukları şöyle kaydedildi: 9 Suriye, 3 İran, 2 Irak ve 1 Afganistan. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİ AÇIKLARINDA GEZİ TEKNESİ İÇİNDE YAPILAN ARAMADA 7’Sİ ÇOCUK 15 DÜZENSİZ...

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİ AÇIKLARINDA GEZİ TEKNESİ İÇİNDE YAPILAN ARAMADA 7’Sİ ÇOCUK 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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