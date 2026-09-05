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Yasa dışı bahis ağına büyük darbe: 98 bin siteye erişim engeli

Bakan Gürlek açıkladı: İstanbul merkezli operasyonda yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişimi engellendi, bin 200 hesaba el konuldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yasa dışı bahis ağına büyük darbe: 98 bin siteye erişim engeli

Operasyon ve tespit edilen veriler:

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Soruşturma, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla yürütüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve bağlantılı olarak kullanılan bin 200 IBAN tespit edildi. Ayrıca süreçte yasa dışı bahis bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi ve bu sitelere erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı.

el konulan hesaplar ve şüpheliler:

Soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen bin 48 gerçek ve tüzel kişiye ait bin 200 banka hesabına el konuldu. İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

amaç, mesaj ve yürütülecek süreç:

Bakan Gürlek, operasyonun amacını sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışan ağları çökertmek olarak özetledi ve yürütülen çalışmalarda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığını ve tüm kamu görevlilerini teşekkür etti. Bakan ayrıca yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, &quot;98 BİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ YÖNÜNDE ADLİ KARAR...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, "98 BİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ YÖNÜNDE ADLİ KARAR ALINDI. BİN 48 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE AİT BİN 200 BANKA HESABINA EL KONULDU" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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