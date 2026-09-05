Santarelli'den zaferin anlamı: herkes bunu çok hak ediyordu

maçın ardından:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Maç sonrasında başantrenör Daniele Santarelli, takımın performansından duyduğu memnuniyeti ve bu sonucun önemini vurguladı.

oyun ve teknik değerlendirme:

Santarelli, geçmişteki Sırbistan maçının rövanşı gibi bakmanın yanlış olacağını belirterek 'Geçmiş benim için önemli değil. Ben o zaman Türkiye’nin koçu dahi değildim' dedi. Bugünkü oyundan memnun olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, özellikle sahada kurulan düzeni öne çıkardı. Santarelli, 'Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok-defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık' sözleriyle oyundaki ana unsurları özetledi.

atmosfer ve final beklentisi:

Maçı izleyen taraftarların yarattığı atmosferin takım için itici güç olduğunu söyleyen Santarelli, salonun coşkusunu ve ardından gelecek otel sessizliğinin garip geleceğini ifade etti: 'Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı... Şimdi otele gidip sessizlik içinde olmak açıkçası garip gelecek.' Final için de benzer bir kalabalık ve coşku beklediklerini belirtti.

Rakip tercihi konusunda tarafsız kalmayı seçen Santarelli, 'Finalde rakip olarak kimseyi tercih etmiyorum' diyerek her rakibin zorlu olacağını söyledi. Polonya'yı ve İtalya'yı değerlendirirken geçmiş maçlara atıf yaptı; Polonya'nın kısa süre önce Türkiye'yi yendiğini, İtalya'nın ise tecrübeli bir ekip olduğunu belirtti. Santarelli, yarınki final için hem heyecanlı olduklarını hem de maçı otelde izleme fikrinin kendisi için cazip olduğunu sözlerine ekledi.

Son olarak, kupayı kazanma hedefini ve takıma olan güvenini dile getiren başantrenör, 'Bir kupa daha kazanmak için çok çalışacağız' ifadesiyle oyuncularına duyduğu gururu vurguladı. Santarelli, finale çıkmanın tek başına nadir ve özel bir başarı olduğunu ve takımın bu yaz boyunca yaşadığı sürecin kendisini memnun ettiğini belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sırbistan karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Kesinlikle Türk taraftarlar da, takımım da, federasyon da herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Çok mutluyum" dedi.