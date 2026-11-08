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Fırtınada denize giren kadın dalgalar arasında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Mersin Erdemli'de fırtınalı havada denize giren yaklaşık 35 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle dalgalar arasından kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:15

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fırtınada denize giren kadın dalgalar arasında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Olayın gelişimi

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarındaki sahil parkta fırtınalı havada denize giren yaklaşık 35 yaşlarında yabancı uyruklu bir kadın denizde güçlük yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar, kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini görerek 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildiride bulundu.

Müdahale ve kurtarma:

Bildirinin ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede botla olay yerine ulaştı. Ekipler, dalgaların arasında kalan kadına halata bağlı can simidi ile müdahale ederek onu sudan çıkardı. Kurtarılan kadın botla kıyıya getirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine intikal eden ambulansla kadın, kontrol için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Hava koşulları ve kıyı güvenliği:

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Doğu Akdeniz kıyılarında zaman zaman 2-3 metrelik dalgalar oluşuyor. Meteorolojinin açıklamasına göre fırtınanın hızı saatte 70-80 kilometre civarında seyredebilir ve etkisini sabaha karşı kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarında denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

MERSİN&#039;DE FIRTINALI HAVADA DENİZE GİREN VE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN YABANCI UYRUKLU KADINI...

MERSİN'DE FIRTINALI HAVADA DENİZE GİREN VE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN YABANCI UYRUKLU KADINI DALGALARIN ARASINDAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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