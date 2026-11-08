Metruk binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

olay yeri ve yangının gelişimi:

Sivas'ta, Fatih Mahallesi Şehit Murat Canpolat Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını etkisi altına aldı; görgü tanıklarının aktardığına göre alevler hızla yayıldı ve mahallede panik yaşandı.

Yangının çıktığı yapı iki katlı olarak kaydedildi ve yangın ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonuçları:

Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ekiplerin hızlı çalışması, daha geniş çaplı bir hasarın önüne geçti.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer incelemelere başladı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve teknik tespitler tamamlandıkça bilgi paylaşılacağı bildirildi.

SİVAS’TA MAHALLE İÇİNDE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU, İTFAİYENİN ERKEN MÜDAHALESİ YANGININ DİĞER BİNALARA SIÇRAMASINI ÖNLEDİ.