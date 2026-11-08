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karaman’da mantar toplamaya çıkan 84 yaşındaki adam arazide ölü bulundu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamaya çıkan 84 yaşındaki İsmail Sarı, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

karaman’da mantar toplamaya çıkan 84 yaşındaki adam arazide ölü bulundu

olayın detayları:

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde yaşayan İsmail Sarı (84), mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölge için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sarı’nın cansız bedeni, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Olay yerinde ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

arama kurtarma ve inceleme:

Arama çalışmaları AFAD, jandarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla yürütüldü. Çalışmalar, saat 07.15'ten itibaren 11 araç, 1 iz takip köpeği ve toplam 79 personel ile sürdürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası soruşturma başlatıldı.

Gelişmeler üzerine savcılık ve jandarma soruşturması devam ediyor; yetkililer kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ile belirleneceğini bildirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN’IN SARIVELİLER İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN EVİNDEN AYRILAN VE DÜNDEN BU YANA...

KARAMAN’IN SARIVELİLER İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN EVİNDEN AYRILAN VE DÜNDEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 84 YAŞINDAKİ İSMAİL SARI, KÖYE 4 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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