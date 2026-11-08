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Rize'de kaygan yolda otomobil şarampole uçtu: sürücü yaşamını yitirdi

Rize'nin Ardeşen ilçesi Aşağıdurak köyünde kar nedeniyle kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, sürücü Osman Rıfat Bayrak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rize'de kaygan yolda otomobil şarampole uçtu: sürücü yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bilgiler:

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyü yakınlarında, kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bir otomobil şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.

inceleme ve süreç:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenleri, yapılacak teknik değerlendirme ve yerinde tespitlerin ardından netlik kazanacak.

kış sürüşüne ilişkin uyarılar:

Kar ve buzlanmanın etkili olduğu dönemde benzer kazaların yaşanma riski artıyor. Sürücülere hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri, gerektiğinde uygun ekipman kullanmaları ve mecbur kalmadıkça tehlikeli bölgelere girilmemesi öneriliyor.

Olayın soruşturması devam ediyor; yetkililerden gelecek resmi bilgilendirmeler takip ediliyor.

RİZE&#039;NİN ARDEŞEN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK YUVARLANAN...

RİZE'NİN ARDEŞEN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK YUVARLANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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