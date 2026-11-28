olayın seyri:

İddiaya göre, Şiyar Altundağ (30) bel ağrısı şikâyetiyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne başvurdu ve kendisine 15 günlük fizik tedavi programı uygulandı. Tedavi sürecinde Altundağ'ın bel bölgesinde 8-10 yara oluştuğu öne sürüldü. Hasta, aynı zamanda şeker hastası olduğunu sağlık personeline bildirdiğini ifade etti.

Ailenin anlattıklarına göre ilk yara oluşumu sonrası fizik tedaviye ara verildi; ancak hastane yetkilileri tedavinin yarım kalmaması için aileyi tekrar arayarak tedavinin devamını sağladı. Tedaviye yeniden başlamasından dört gün sonra yaralardan birinde yoğun iltihap ve kötüleşme görüldü. İleri duruma gelen şikâyet üzerine Altundağ acile götürüldü ve cerrahi muayene sonrası acil ameliyat kararı verildi.

ailenin tepkisi ve başvurular:

Baba Mehmet Altundağ, oğlunun tedavi sonrası durumunun kötüleşmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve ayrıca CİMER'e başvuru yaptıklarını söyledi. Baba Altundağ, yıllar önce kendisinin aynı hastanede aldığı fizik tedavi sonrasında benzer sağlık sorunları yaşadığını, uzun süre ağrı çektiğini ve özel hastanelerde tedavi olmak zorunda kaldığını anlattı. Bu deneyim nedeniyle oğlunu fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyarmasına karşın, oğlunun tedaviye devam ettiği belirtildi.

Mehmet Altundağ, "Çocuğumu bu hale getirenler yarın öbür gün başkalarına da aynısını yaşatmasın" diyerek şikâyetlerinin takipçisi olacaklarını, fotoğrafları ve belgeleri ilgili mercilere ilettiklerini ifade etti. Ailenin talebi, oğlun sağlığının yeniden düzeltilmesi ve uygulanan tedavinin gözden geçirilmesi yönünde.

hasta beyanı ve müdahale:

Şiyar Altundağ ise belindeki hafif ağrı nedeniyle hastaneye başvurduğunu, tedavi öncesinde sağlığında böyle yaralar olmadığını belirtti. Altundağ, "Hastaneye gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Tedaviden sonra bu hale geldim. İltihap oluşunca acile gittim. Acilde iltihabın hemen alınması gerektiğini söylediler ve doğrudan ameliyata aldılar. İltihabı boşalttılar, ardından taburcu ettiler" diye konuştu ve yaşanan sürecin ardından fiziksel olarak mağdur olduğunu vurguladı.

Ailenin anlattığına göre cerrahi müdahaleyle iltihap boşaltıldı; hastanın durumu ameliyat sonrası izlenerek taburcu edildi. Baba ve hasta, tedavi uygulanırken hastanın diyabetik durumda olduğunun dikkate alınması gerektiğini özellikle belirtti.

resmi açıklama:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin olarak hastanenin açıklama yapmayacağını bildirdi. Konuya ilişkin olarak kolluk kuvvetleri ve savcılık soruşturma başlatılmış olup, ailenin başvuruları işlem görüyor.

Olayla ilgili hukuki süreç ve sağlık kurumunun değerlendirmesi devam ederken, aile tedavi ve sorumluların belirlenmesi taleplerini sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan iddialar, hasta hakları ve sağlık hizmeti güvenliği açısından takip edilen bir dosya niteliği taşıyor.

HASTANIN BELİNDEKİ YARALAR