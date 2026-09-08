Fizy Sakarya Festivali'ne çift kişilik kombine bileti sunuyor

Fizy, dijital dinlemeyi sahneye taşıyor

Dijital müzik platformu fizy, 7 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında düzenlediği bilet kampanyasıyla kullanıcılarına canlı müzik deneyimi hediye ediyor. Kampanyaya platformun web sitesi üzerinden katılan dinleyiciler arasından, kampanya süresince en çok müzik dinleyen ilk 25 kişi, Sakarya Festivali için çift kişilik kombine bilet kazanma şansı elde edecek.

Kampanya detayları:

Kampanyaya katılım 7 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında fizy'nin web sitesi üzerinden gerçekleşecek. Kampanya boyunca platformda yapılan tüm müzik dinlemeleri sıralamaya dahil edilecek ve listenin ilk 25 sırasında yer alan kullanıcılar ödül almaya hak kazanacak. Ayrıca, fizy Premium üyelerin dinlemeleri yarışmada iki kat olarak hesaplanacak; bu özellik sıralamada önemli bir avantaj sağlıyor.

Festival programı ve tarihleri:

Sakarya Festivali bu yıl yedinci kez dinleyicilerle buluşacak ve 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Del Lago Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Festival programında Sıla, Motive, Gazapizm, Hayko Cepkin, Adamlar, Lil Zey, İkilem, maNga, Sagopa Kajmer, Son Feci Bisiklet ve Feride Hilal Akın gibi isimler yer alıyor; etkinlikte 20'den fazla sanatçı ve DJ sahne alacak.

Kampanyaya katılmayı düşünenlerin web sitesi üzerinden kaydolup dinleme aktivitelerini artırmaları ve fizy Premium avantajlarını değerlendirmeleri, kombine bilet kazanma şansını yükseltecek. Ödül hakkı kazananlar kampanya şartlarına göre belirlenecek.

7 EYLÜL-1 EKİM TARİHLERİNDEKİ FİZY’NİN BİLET KAMPANYASINA KATILAN KULLANICILAR, SAKARYA FESTİVALİ İÇİN ÇİFT KİŞİLİK KOMBİNE BİLET KAZANMA İMKANINA SAHİP OLACAK. KAMPANYA SÜRESİNCE PLATFORMDA EN ÇOK MÜZİK DİNLEYEN İLK 25 KİŞİ BİLETLERİ KAZANMAYA HAK KAZANACAK.