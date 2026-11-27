Folkart'ın kurumsal yönetimi EFQM ile uluslararası ölçekte tescillendi

İzmir'in kentsel kimliğini dönüştüren projelere imza atan ve Saya Holding bünyesinde faaliyet gösteren Folkart, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) değerlendirmesinde Sürdürülebilir Performansta 5 Yıldız Belgesi almaya hak kazandı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen değerlendirme, şirketin liderlik anlayışı, kurum kültürü, stratejik yönetimi, iş süreçleri, paydaşlarına sağladığı değer ve sürdürülebilir iş sonuçları açısından kapsamlı bir inceleme içerdi. Ödül, İstanbul'da dün düzenlenen törende Folkart Kalite Müdürü Mustafa Kemal Aydın tarafından Folkart çalışanları ile birlikte teslim alındı.

EFQM modeli ve Folkart'ın uzun soluklu yolculuğu:

Folkart, kurumsal yönetimini güçlendirmek amacıyla 2013'ten bu yana EFQM modelini uyguluyor. Model, şirketin performansını objektif ölçütlerle değerlendirmesine, gelişim alanlarını tespit etmesine ve geleceğe yönelik sistematik planlar oluşturmasına imkan sağlıyor. Folkart Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Metin Sancak bu yaklaşımı şöyle özetledi: Folkart'ın bugün ulaştığı nokta tesadüf değildir. Biz büyümeyi yalnızca ekonomik göstergelerle veya hayata geçirdiğimiz projelerle ölçmüyoruz. Büyümenin asıl değerini; kurumsal yetkinliklerimizi ne ölçüde geliştirdiğimizde, paydaşlarımıza ne kadar değer kattığımızda ve geleceğe ne kadar güçlü hazırlandığımızda görüyoruz.

Liderlik ve paydaş odaklı kurum kültürü:

Sancak, Folkart yönetim anlayışının merkezinde kapsayıcı liderlik ve katılımcı bir kurum kültürünün yer aldığını vurguladı. Liderliğin; insanları ortak bir amaç etrafında buluşturmak, farklı fikirleri dinlemek ve her çalışanın kurumun geleceğine katkı sağlayabileceği bir çalışma ortamı yaratmak olduğunu belirtti. Sancak sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: Müşterilerimizin güveni ve memnuniyeti, çalışanlarımızın aidiyeti ve gelişimi, iş ortaklarımızın bizimle birlikte büyümesi, hissedarlarımız için oluşturduğumuz sürdürülebilir değer ve topluma sağladığımız katkı, başarımızın ayrılmaz parçalarıdır. Biz sadece yapılar inşa etmiyor, geleceği yönetecek bir kurum kültürü inşa ediyoruz.

Değerlendirme kriterleri ve bağımsız doğrulama:

EFQM değerlendirmesi, kurumların performansını yedi temel ölçüt üzerinden değerlendiriyor. Bu ölçütler arasında strateji belirleme, liderlik ve kurum kültürü oluşturma, çalışan ve iş ortaklarını karar süreçlerine dahil etme, ürün ve hizmetlerin uzun vadeli faydası, değişime uyum sağlama yeteneği ve performansın zaman içinde geliştirilmesi bulunuyor. Değerlendiriciler, şirketin sunduğu verileri saha ziyaretleri ve yöneticilerle, çalışanlarla gerçekleştirilen görüşmelerle birlikte ele alıyor; hedeflere ulaşma derecesi ve elde edilen sonuçların sürekliliği yıldız düzeyini belirliyor. Folkart'ın 5 yıldız seviyesine ulaşması, kurumsal gelişim ve sürdürülebilir performans yolculuğunda kaydedilen ilerlemenin bağımsız bir değerlendirmeyle doğrulanması anlamına geliyor.

Folkart, EFQM yolunda daha önce üç ve dört yıldız derecelerine ulaşmış; ayrıca özel sektör kategorisinde Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü'nü kazanmıştı. Metin Sancak, alınan beş yıldızın bir varış noktası değil, geleceğe karşı üstlenilen yeni bir sorumluluk olduğunu belirterek, emeği geçen çalışanlara, EFQM komitesine, iş ortaklarına, müşterilere ve KalDer ekibine teşekkür etti.

Sonuç olarak, Folkart'ın EFQM tarafından verilen 5 yıldız belgesi, şirketin kurumsal yetkinliklerini ve sürdürülebilir performansını sistematik bir yaklaşımla güçlendirdiğini gösteriyor ve İzmir'de hayata geçirilen dönüşüm odaklı projelerin arkasındaki yönetsel altyapının sağlamlığını ortaya koyuyor.

FOLKART KALİTE MÜDÜRÜ MUSTAFA KEMAL AYDIN(SAĞDA), ÖDÜLÜ KALDER ANKARA YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAYFUN TERZİOĞLU’NUN (SOLDA) ELİNDEN ALDI. SAYA HOLDİNG ÜST YÖNETİMİ DE ÖDÜL TÖRENİNDE YER ALARAK FOLKART ÇALIŞANLARINI YALNIZ BIRAKMADI.