Türkiye genelinde şarj altyapısı hızla büyüyor

Elektrikli araçların yaygınlaşması, Türkiye genelinde halka açık şarj istasyonu ağını belirgin şekilde genişletti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Ekim 2026 raporu, AC ve DC olmak üzere toplam 49.703 şarj istasyonuna ulaşıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %37 artış kaydedildiğini gösteriyor.

fuarlar ve ekosistem sergileri:

Elektrikli araç şarj çözümlerinin tüm bileşenleri, donanımdan yazılıma, enerji depolama sistemlerinden araç altyapısına kadar EV Charge Show 2026'da sergilendi. 26-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın bu yıl yirmi binin üzerinde ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

yerli üretim, bataryalı istasyonlar ve dispenser sistemleri:

Sektör temsilcileri altyapı yetersizliklerini aşmak için bataryalı şarj istasyonları ve yeni nesil dispenser sistemlerine odaklandıklarını söylüyor. Şarj istasyonlarında faaliyet gösteren yerli bir firmanın yetkilisi Harun Özcan, Türkiye'deki elektrikli araç sayısının 500 bini geçtiğini belirterek, milli üretime destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Özcan, şebeke kapasitesi sınırlı noktalara ilişkin geliştirdikleri çözümü şöyle anlattı: "Bir petrol istasyonu düşünün. 30 kW sınırlı kapasitesi var ve kapasite artışına da gidilemiyor. Biz buraya bataryalı şarj istasyonu veriyoruz. Dolayısıyla 30 kW'lık şebeke sınırlı gücünü biz 240 kW'a kadar (ihtiyaç durumuna göre değişkenlik gösterebilir) artırabiliyoruz. Bu geriye kalan 210 kW'ı nasıl sağlıyoruz, bataryayla."

Özcan ayrıca sektördeki yeniliklerden bir örnek olarak dispenser sistemini anlattı. Tesla'nın Supercharger'larındaki yapıya benzer şekilde, "bir tane power ünitesi" ve ona bağlı besleyen speed charger üniteleri bulunduğunu, fakat Türkiye uygulaması için önce DC kablonun gerekliliğinin olduğunu söyledi. Geliştirilen çözümün tek bir cihaz içinde dört çıkışlı şekilde (iki önde, iki arkada) hizmet verebildiğini vurguladı.

Sektör yetkilileri, artan talebi karşılamak ve kesintisiz hizmet sunmak için akıllı şebeke entegrasyonu ve yenilenebilir enerji destekli istasyon projelerinin önümüzdeki dönemde öncelik taşıyacağını belirtiyor. Bu yaklaşımlar, hem kapasite yönetimini kolaylaştırmayı hem de operasyonel sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMININ HIZLA YAYGINLAŞMASIYLA BİRLİKTE, ŞARJ ALTYAPISINDA VERİMLİLİĞİ VE KAPASİTEYİ ARTIRAN YENİ NESİL "DİSPENSER" (DAĞITICI) SİSTEMLİ İSTASYONLAR GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR.